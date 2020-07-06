Euro
7.76
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,785.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermelidir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." açıklamasında bulundu.

Muhammet Kurşun   | 06.07.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermelidir

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek yönetimin ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.

Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan faydalanamadı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarımızda azalma sürüyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermelidir

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bir sonraki ABD yönetimi, İran'a yapılanların hesabını vermelidir

İran yumurta ihracatını durdurdu

İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

İran'da halk maske zorunluluğundan memnun

İran'da halk maske zorunluluğundan memnun
Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?

Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?
Natanz Nükleer Tesisi'nde 'dikkate değer mali hasar' tespit edildi

Natanz Nükleer Tesisi'nde 'dikkate değer mali hasar' tespit edildi