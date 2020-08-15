Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor" dedi.

Hamdi Yıldız   | 15.08.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor

Lebanon

Beyrut'u ziyaret eden Zarif, yerel bir televizyona verdiği röportajda "Lübnan halkı, Lübnan'ın iyiliğini istemeyenlerin anlaşmazlığı yaymasına izin verirse, ülkenin geleceğiyle ilgili korkular oluşacaktır" ifadelerini kullandı. 

Lübnanlı yetkililere güvence veren Zarif, İran'ın Lübnan'a herhangi bir şeyi dayatmaya değil, yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zarif, Lübnan açıklarındaki savaş gemilerinin normal olmadığını belirterek "Beyrut açıklarındaki savaş gemileri Lübnanlıları ve direnişi tehdit ediyor" diye konuştu.

Beyrut'taki liman patlamasına değinen Zarif, bu faciaya ilişkin soruşturmanın Lübnan tarafından yapılması ve bunu Lübnan hükümetinin yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan ordusu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'na yanaşan helikopter gemisi PHA Tonnerre'nin Fransız ordusundan mühendis bir ekibi taşıdığını duyurmuştu. Ekipmanlarıyla gelen ekibin Beyrut Limanı'ndaki enkazı kaldırma çalışmalarına katılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca gemide tıbbi ve gıda maddelerinin yanı sıra inşaat malzemesinin de getirildiği ifade edilmişti.

Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Enterprise gemisinin de 6 Ağustos'ta yeniden imar öncesinde patlamanın hasarına ilişkin çalışma yapmak üzere Beyrut'a geldiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 379’a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Beyrut açıklarındaki yabancı savaş gemileri Lübnanlıları tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Filistin, Arap ve İslam alemi bu anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek güçte

AB'den Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakere çağrısı

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor
Lübnanlılar korkunç patlamanın yaralarını sarmaya devam ediyor

Lübnanlılar korkunç patlamanın yaralarını sarmaya devam ediyor