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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Atılan adımlar nükleer anlaşmaya uygun

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık Tahran'ın aldığı kararların nükleer anlaşmaya uygun olduğunu söyledi.

Ahmet Dursun   | 08.05.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Atılan adımlar nükleer anlaşmaya uygun

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde Tahran tarafından duyurulan önlemlere değindi. 

İran'ın attığı adımların nükleer anlaşmaya uygun olduğunu belirten Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, 8 Mayıs 2018'de KOEP'ten çekilerek BMGK'nın 2231 nolu kararını ihlal etti ve E3 (İngiltere, Fransa, Almanya) dahil olmak üzere diğerlerine de aynısını yapması için baskı uyguladı. İran, bir yıl sabrettikten sonra ABD'nin eylemleriyle devamını imkansız hale getiren taahhütlerini durduruyor."

İran'ın attığı adımların nükleer anlaşmanın maddelerine uygun olduğunu vurgulayan Zarif, bu adımları geriye çevirmek için nükleer anlaşmanın taraflarının vakitlerinin daraldığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Ruhani, bu süre içerisinde gerekli adımların atılmaması halinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı. 



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