Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.

Ahmet Dursun   | 25.04.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel Kovid-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı