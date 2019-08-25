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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile ticaret savaşında Çin'i destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD ile yaşadığı ekonomik savaşta Çin'i destekliyoruz. İran 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunmaktadır." dedi.

Muhammet Kurşun   | 25.08.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile ticaret savaşında Çin'i destekliyoruz

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi İngilizce yayın yapan Çin merkezli Global Times Gazetesi için kaleme aldığı makalede Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi. 

İran ve Çin'in dünya barışı ve güvenliği için iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayan Zarif, "ABD ile yaşadığı ekonomik savaşta Çin'i destekliyoruz. İran 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Pekin'in İran ekonomisi için önemli bir ortak olduğunu kaydeden Zarif, iki ülkenin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda iş birliği yaptığını ve aynı görüşleri paylaştığını aktardı.

İran ve Çin'in, İpek Yolu'nu canlandırarak, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Zarif, "İran, Tek Çin ilkesinin kazanımlarına ve 'tek ülke iki sistem' politikasına değer vererek Çin'in içişlerine her türlü müdahaleyi reddetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Doğu Asya turu kapsamında bugün Çin'e yapacağı ziyaretin ardından Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.

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