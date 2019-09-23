Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD ile ülkesi arasındaki gerginliğe dair, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.

Betül Yürük   | 23.09.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız

New York

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile ülkesi arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.

Amerikan CBS televizyonu konuşan Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların arkasında İran'ın olmadığını ve tarafsız soruşturma yürüten her hangi bir ekibin de aynı sonuca ulaşacağını söyledi.

İran'ın, Suudi Arabistan'a soruşturma için ekip gönderen Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirilmediğini ifade eden Zarif, BM'nin bağımsız bir soruşturma yürütmesi durumunda saldırılardan İran'ın sorumlu olmadığı sonucuna ulaşacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'a ''savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini'' ve ABD'nin yalan ve gerçeği ayıracak sorumlu ulusal güvenlik yetkililerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zarif, şunları kaydetti:

''Biz konuşmaya hazırız ama sadece önümüzdeki bir, bir buçuk ya da beş, beş buçuk yıl geçerli olacak bir anlaşma için değil, kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek. Daha önce konuştuk, hatırlayın, sadece iki sayfa bir doküman imzalamadık ki yine aynısını yapalım, zorlu görüşmelerdi.''

ABD ve İran arasında savaşın kaçınılabilir olup olmadığı sorulan Zarif, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

'ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız'

'ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız'

'Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum'

İran İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakacak

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü
İran'a 'Aramco' suçlaması ve Suudi Arabistan'ın vereceği muhtemel karşılıklar

İran'a 'Aramco' suçlaması ve Suudi Arabistan'ın vereceği muhtemel karşılıklar
'Aramco saldırısında İran'a yönelik komplo işaretleri var'

'Aramco saldırısında İran'a yönelik komplo işaretleri var'