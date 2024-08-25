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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile görüştü

İstanbul

Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra Gazze özelinde bölgesel konuları değerlendirdi.

Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov da Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Bayramov, ülkesinin, İran ile iyi komşuluğa dayalı dostane ilişkiler geliştirme arzusunu ifade etti.

Bayramov, Tahran ile Bakü arasındaki işbirliğinin yeni dönemde daha da genişleyeceğini umduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladı.

İki bakan, Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.


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