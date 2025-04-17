Dolar
38.12
Euro
43.61
Altın
3,329.77
ETH/USDT
1,593.00
BTC/USDT
84,265.00
BIST 100
9,341.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney'in Putin'e mesajının "önemli uluslararası gelişmeler" içerdiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, "önemli uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ikili konulara" değindiğini belirtti.

Ahmet Dursun  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney'in Putin'e mesajının "önemli uluslararası gelişmeler" içerdiğini söyledi

Tahran

Resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Erakçi, havalimanında İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran lideri Hamaney'in, Putin'e mektubunu iletmek ve Rus yetkililerle ikili görüşmeler yapmak için Moskova'yı ziyaret ettiğini aktaran Erakçi, Rusya ile Ukrayna krizi dahil olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında istişarede bulunacaklarını söyledi.

Hamaney'in Putin'e gönderdiği mesajda, "önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile ikili konulara" değindiğini aktaran Erakçi, ziyareti sırasında Putin ile görüşerek bu mektubu kendisine teslim edeceğini kaydetti.

İsrail'in Filistinlilere saldırılarının sürdürülmesi ve bölgedeki tehditleri de ele alacakları bilgisini veren İranlı Bakan, ülkesi ile ABD arasındaki müzakere süreci hakkında da Rus yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı
Trabzon'da ana su hattı patladı
MSB: Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney'in Putin'e mesajının "önemli uluslararası gelişmeler" içerdiğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney'in Putin'e mesajının "önemli uluslararası gelişmeler" içerdiğini söyledi

Netanyahu ve Putin hakkındaki tutuklama kararları: UCM hükümleri kimin için bağlayıcı?

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet