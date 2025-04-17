İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney'in Putin'e mesajının "önemli uluslararası gelişmeler" içerdiğini söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, "önemli uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ikili konulara" değindiğini belirtti.
Tahran
Resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Erakçi, havalimanında İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İran lideri Hamaney'in, Putin'e mektubunu iletmek ve Rus yetkililerle ikili görüşmeler yapmak için Moskova'yı ziyaret ettiğini aktaran Erakçi, Rusya ile Ukrayna krizi dahil olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında istişarede bulunacaklarını söyledi.
Hamaney'in Putin'e gönderdiği mesajda, "önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile ikili konulara" değindiğini aktaran Erakçi, ziyareti sırasında Putin ile görüşerek bu mektubu kendisine teslim edeceğini kaydetti.
İsrail'in Filistinlilere saldırılarının sürdürülmesi ve bölgedeki tehditleri de ele alacakları bilgisini veren İranlı Bakan, ülkesi ile ABD arasındaki müzakere süreci hakkında da Rus yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.