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Dünya

İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta 'ABD'yle güçlü nükleer anlaşmaya hazırız' mesajı verdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi ziyarette bulunduğu Lübnan'da "ABD ile güçlü bir nükleer anlaşmaya hazır olduklarını" söyledi.

İdiris Okuduci   | 24.03.2022
İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta 'ABD'yle güçlü nükleer anlaşmaya hazırız' mesajı verdi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Abdullahiyan, Suriye'deki temaslarının ardından iki günlük bir ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib görüştü.

Görüşmeden sonra Lübnan devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Abdullahiyan, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler ve bunun bölgeye yansımalarına değindi.

Abdullahiyan, İran'ın anlaşma için müzakere ettiği söz konusu ülkelerle anlaşmaya varmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını belirtti.

Ülkesinin sürekli, güçlü ve iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "Ancak İran'ın kırmızı çizgilerinin geçilmesini kabul etmeyeceğiz." dedi.

Abdullahiyan'ın Lübnan ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmesi bekleniliyor.

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