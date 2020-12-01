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Dünya

İran Dışişleri Bakanı, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Fahrizade suikastını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bilal Güler   | 01.12.2020
İran Dışişleri Bakanı, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Fahrizade suikastını görüştü

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmede bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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