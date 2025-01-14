Dolar
35.49
Euro
36.43
Altın
2,670.38
ETH/USDT
3,204.00
BTC/USDT
95,784.00
BIST 100
9,835.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor'da kullandığı tüneller görüntülendi

AA muhabirleri, İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor bölgesinde lojistik destek, askeri hareketliliği artırmak ve çatışma bölgelerinden kaçış yolları sağlamak amacıyla inşa ettiği tünelleri görüntüledi.

Sercan İrkin, Ömer Koparan  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor'da kullandığı tüneller görüntülendi Fotoğraf: Kasım El Amiri/AA

Şam

Suriye'nin stratejik bölgelerinden Deyrizor'da bulunan tüneller, İran destekli grupların yeraltından hareket etmesine ve hava saldırılarından kaçmalarına yardımcı oluyordu.

İran destekli gruplar, Suriye'nin Humus, Hama ve Şam bölgelerine kadar uzanan bu yeraltı geçiş yollarını kullanarak Lübnan'a güvenli giriş çıkış yapabildi.

Gruplar, bu tüneller aracılığıyla mühimmat taşıyarak bölgedeki operasyonlarını genişletti, böylece buradaki etki alanlarını artırdı.

Tüneller depo ve sığınak olarak da kullanılıyor

AA muhabirlerinin çektiği görüntülere göre, tünellerin birden fazla giriş ve çıkış noktası bulunuyor.

Bazılarının girişleri inşaat alanı yakınına, bazılarının ise özel mülkiyet olan evlerin bahçelerinde bulunan depolara veya odaların zeminlerine açılıyor.

Yerin metrelerce derinliklerine kadar kazılarak oluşturulan tünellerin girişleri basit yöntemlerle düzenleniyor. Borular özenle yan yana dizilerek üzeri toprakla örtülüyor ve demir parçalarıyla desteklenen küçük bir çatı yer alıyor.

Ancak tünelin derinliklerindeki bölümlerde ise sıvayla kaplı ve boyanmış duvarlar ve zemini ile duvarları tamamen fayanslarla döşenmiş odalar mevcut.

Girişinde demir kapı bulunan bu odalar, tünellerin yalnızca geçiş değil aynı zamanda depo veya sığınak olarak da kullanıldığını gösteriyor.

Tünelin bazı bölümlerinde elektrik kabloları ve aydınlatma sistemlerinin varlığı da dikkati çekiyor.

Dar geçitli tünelin bazı bölgelerinde, giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla demir merdivenler yer alıyor.

Tünellerden birinde, üzerinde eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı bulunan ve "Kanınız yakında bize zafer getirecek" yazılı bir poster ile seccade de görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menajer Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturmada Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması devam ediyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış
Emine Erdoğan: Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DEAŞ'la mücadelede asıl aktör neden yeni Suriye yönetimi olmalı?

İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor'da kullandığı tüneller görüntülendi

Suriye'de devrik rejimin en kötü hapishanelerinden Tedmur görüntülendi

Suriye'de devrik rejimin en kötü hapishanelerinden Tedmur görüntülendi
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor
Lübnan'da hükümeti kurma görevi, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam'a verildi

Lübnan'da hükümeti kurma görevi, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam'a verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet