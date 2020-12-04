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Dünya

İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına 'gizli raporu sızdırma' suçlaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA), henüz yönetim kurulu üyelerinin incelemediği gizli bir raporu basına sızdırmakla suçladı.

Aşkın Kıyağan   | 04.12.2020
İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına 'gizli raporu sızdırma' suçlaması

Viyana

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, UAEA'ya suçlamalarda bulundu.

Uluslararası bir basın kuruluşunca yayınlanan bir haberi hesabından paylaşan Abadi, "İran'ın gizli mektubuna dayanan gizli bir rapor, daha yönetim kurulu üyeleri tarafından incelenmeden medyada yer aldı. Ajans yalnız güncel gelişmeleri rapor etmekle sorumlu değil aynı zamanda güvenli denetime (anlaşmasına) yönelik bilgilerin gizliliğini sağlamaktan da sorumludur." İfadesini kullandı.

Abadi, UAEA’nın gizlilik mekanizmalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Güvende oluşan bu çatlaktan ötürü ne Ajans ne de üye ülkeler sorumlu tutulmayacaksa, Ajans, GovAtom'un (Ajans tarafından üye devletlere, dijital platformda belge paylaşma imkanı sunan uygulama) güvenli ve gizli iletişim aracı olarak kullanılması dahil olmak üzere gizlilik mekanizmalarını gözden geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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