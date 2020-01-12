Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

İran’ın başkenti Tahran’da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Ekip   | 12.01.2020
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Tahran

İran’ın başkenti Tahran’ın önemli noktalarından Azadi Meydanı’nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, “Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar”, “Diktatöre ölüm”, “Bana fitneci deme, fitneci sensin” şeklinde sloganlar atıldı. 

Güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı’na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu. 

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

'Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır'

'Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır'

İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

Trump'tan İran rejimine 'protestocuları öldürmeyin' çağrısı

Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da

Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da
ABD-İran arasındaki kriz Afganistan hava trafiğini artırdı

ABD-İran arasındaki kriz Afganistan hava trafiğini artırdı
İranlı yönetmen Kimyai Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı

İranlı yönetmen Kimyai Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı