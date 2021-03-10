Euro
8.96
Dolar
7.52
BIST 100
1,564.94
Altın
1,724.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye 'mali reform yasalarını onaylayın' çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Mali Eylem Görev Gücü ile uyumu öngören ancak bazı muhafazakar grupların karşı çıktığı yasa tasarılarının kabul edilmemesi halinde Tahran'ın uluslararası bankacılık işlemlerinin zarar göreceğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 10.03.2021
İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye 'mali reform yasalarını onaylayın' çağrısı

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumu öngören ancak bazı muhafazakar grupların karşı çıktığı yasa tasarılarının kabul edilmemesi halinde Tahran'ın uluslararası bankacılık işlemlerinin zarar göreceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Vaizi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Meclisten geçen ancak yasalaşması için muhafazakarların kontrolündeki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin (DMTK) onayını bekleyen mali reform yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kendi kendimize yaptırım uygulamamalıyız"

Kamuoyunda "FATF yasaları" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarılarının DMTK tarafından onaylanması çağrısında bulunan Vaizi, "İran ve Kuzey Kore dışındaki tüm ülkeler FATF yasalarına bağlı ve bu konuda temel çerçeveyi izliyor. Söz konusu yasaların DMTK'de beklemesi ülkenin çıkarına değil. Kendi kendimize yaptırım uygulamamalıyız." dedi.

Vaizi, "Meclis tarafından kabul edilen ve uzun süredir DMTK'nin onayını bekleyen bu iki yasa tasarısının onaylanmaması, İran'ın dünya ile bankacılık ilişkilerinin çıkarına değildir. DMTK, FATF hakkında doğru kararlar almalı." ifadelerini kullandı.

İran'da hükümet ile muhafazakarlar arasındaki FATF tartışması

ABD yaptırımları nedeniyle uluslararası finans sistemine girişi kısıtlanan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyumu öngören yasa tasarılarını Meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmalar sonucu onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak Meclise iade edilmişti. Meclis tasarıların onayı için ısrar edince tasarılar Meclis ile AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum olan DMTK'ye gönderilmiş ve 4 tasarıdan yalnızca ikisi onaylanmıştı. İki tasarı ise hala DMTK'de onaylanmayı bekliyor.

Kara para aklama ile mücadele edilmesi için üye ülkelerin mali ve bankacılık sistemini denetleyen FATF, Tahran yönetimine ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirmek için üç kez süre vermiş ve yasalar onaylanmayınca İran 21 Şubat 2020'de FATF'ın kara listesine alınmıştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik uluslararası bankacılık ve mali sistemi denetliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 303 Kovid-19 vakası kaydedildi
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye 'mali reform yasalarını onaylayın' çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığından muhafazakarların kontrolündeki Konseye 'mali reform yasalarını onaylayın' çağrısı

İran'dan IKBY'nin bölge ülkelerinin topraklarını içeren haritanın resmedildiği pul bastırma planına tepki

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü

ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı

ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı
Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu

Kongre üyelerinden Biden yönetimine 'İran ile nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin' mektubu
İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması

İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması