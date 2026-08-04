İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuşan Pezeşkiyan, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarına ilişkin olarak ​​​​​​​Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz." dedi.

Ülkedeki sağlık sisteminin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır ve sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması için en önemli şartlardan biridir.”

Pezeşkiyan, istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Pezeşkiyan'ın halka hitabının yer aldığı görüntünün bir kısmını yayınladı.

İstifa ettiği veya edeceği yönündeki iddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, "İstifa etsem, bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

İran lideri Mücteba Hamaney ve Silahlı Kuvvetlerle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Pezeşkiyan, Silahlı Kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, bir ihtilaf durumunda Silahlı Kuvvetlerin kendisinin değil, Hamaney'in yanında yer alacağının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Bazı çevrelerin İran lideri ile Cumhurbaşkanı arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkiyan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan'ın halka hitap videosunun dört bölüm halinde yayımlanması bekleniyor.

İran rejimi muhalifi bazı medya kuruluşlarında, Pezeşkiyan'ın daha önce birkaç kez Hamaney'e istifasını sunduğu yönünde iddialar yer almıştı.