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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki göstericilere destek, Beyaz Saray'a tepki

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'deki Floyd protestolarına ilişkin, "Sokaklarda gösteri düzenleyerek itirazlarını duyuran ABD halkının duygularını paylaşıyoruz ve bu suçların emrini veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz." dedi.

Ahmet Dursun   | 04.06.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki göstericilere destek, Beyaz Saray'a tepki

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Konuşmasında ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini ve cinayetin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolara değinen Ruhani, "ABD'de Beyaz Saray'ın düşüncelerini reddeden siyahilere ve halka büyük zulmedildiğini görüyoruz." dedi.

Ruhani, "Sokaklarda gösteri düzenleyerek itirazlarını duyuran ABD halkının duygularını paylaşıyor ve bu suçların emrini veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Beyaz Saray'da protestocuları tehdit eden açıklamalar yaptıktan sonra yakındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil'le yürümesini anımsatan Ruhani, "ABD Başkanı'nın Amerikan vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için İncil'e el uzatması utanç vericidir." diye konuştu.

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

ABD'de 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

İran'da geçen yıl kasım ayında benzin zammı sonrasında patlak veren ve resmi açıklamaya göre 230 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine ABD yönetiminden destek açıklamaları gelmişti.

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