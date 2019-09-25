İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.
New York
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif." diyerek, "Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." ifadelerini kullandı.
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