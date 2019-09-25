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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.

Betül Yürük   | 25.09.2019
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif

New York

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif." diyerek, "Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." ifadelerini kullandı.

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