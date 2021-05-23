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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 23.05.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz

Tahran

Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.

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