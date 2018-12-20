Fotoğraf: AA/Cem Öksüz

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Beşinci Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Ruhani, bugünkü görüşmelerde uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Türkiye ve İran ilişkilerinin bölgenin barış ve istikrarı ile gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Ruhani, hiçbir ülkenin bu ilişkilere zarar veremeyeceğini vurguladı.

ABD'nin ülkesine uyguladığı ambargoya ilişkin Ruhani, "Erdoğan ve hükümetine ABD’nin uyguladığı tek taraflı, kanunsuz ve zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Bu bütün ahlaka, ortak çıkarlara ve uluslararası hukuka aykırıdır. ABD’nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem yüzde 100 terörist bir eylemdir." diye konuştu.

ABD’nin İran’a ambargosunun ülkeleri, şirketleri ve çalışanları korkuttuğunu belirten Ruhani, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 numaralı kararının dünya ülkelerinin İran’la ticaret yapmasını öngördüğünü hatırlattı.

Birkaç ülkenin ABD’ye katılarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku çiğnediğini söyleyen Ruhani, dünyada "zorbalık döneminin" bittiğine inandığını dile getirdi.

Bugünkü Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Beşinci Toplantısı’nda iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ile bankacılık, sanayi, gümrük, taşımacılık, enerji, turizm ve kültür alanlarındaki iş birliğinin sürdürülmesi yönünde karar aldıklarını anlatan Ruhani, Türkiye ve İran’ın Asya’yı Avrupa’ya, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayabileceğine işaret etti.

İki ülke ilişkilerinin bölgenin ve küresel ticaretin lehine olduğunu bildiren Ruhani, ilişkilerde problem bulunan tüm alanlarda da sorunların giderilmesi kararı alındığını söyledi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz"

Görüşmede bölgesel konuları da ele aldıklarını söyleyen Ruhani, Suriye konusundaki Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya’nın yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

Bu iş birliğinin sürdürülmesi kararı alındığını dile getiren Ruhani, üç ülkenin bir araya geleceği sonraki toplantının da Rusya’da yapılması konusunda mutabık kalındığını dile getirdi.

Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye bizim için çok önemli. Suriye’nin kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkes saygı duymalıdır ve bu konuda biz iki ülke tamamen hemfikiriz. Bu konuda bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ayrıca Yemen konusuyla ilgili, Yemen halkının geçirdiği çok zor koşullarla ilgili olarak, Yemen’de de barış ve istikrarın sağlanması için beraber karar aldık. Yemenliler arasındaki diyaloğun sağlanmasına yardımcı olalım ve Yemen halkına yapılacak insani yardımlar için iki ülke istişare edelim. Birbirimize yardım edelim."

Gelecek yıl Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı’nın Tahran’da yapılmasını temenni eden Ruhani, iki ülkenin günden güne kalkınması yönündeki dileğini dile getirdi.

Muhabir: Ecenur Çolak,Ahmet Dursun