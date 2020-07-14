İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrole bağımlı olmayan ekonomiye dayanarak ülkeyi yönetebildik
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini kilitlemeyi hedeflediğini ancak petrole bağımlı olmayan ekonomiyle ülkeyi yönetebildiklerini söyledi.
Tahran
İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşanan ekonomik krizde halkın ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu zaruri malzemeleri temin ettiklerini dile getiren Ruhani, ilgili kurumların fiyat artışlarını kontrol etmesi ve gereksiz dalgalanmaları önlemesini istedi.
"ABD, yaptırım uygulayarak ülkenin ekonomisi kilitlemeyi umuyordu"
Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak da "Bu ağır şartlarda ülkenin idare edilebilmesi, halkın ABD'ye karşı gücünün bir göstergesidir. ABD, yaptırım uygulayarak ülkenin ekonomisi kilitlemeyi umuyordu. Petrole bağımlı olmayan ekonomiye dayanarak ülkeyi yönetebildik. Bu ekonomik savaşta İran için büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.