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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer anlaşmanın olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz

Ruhani, "Kendilerini süper devrimci olarak tanıtan bazıları ABD ve yaptırımlar hakkında tek kelime dahi etmiyor. Bunların işi yalnızca hakaret, küfür ve hükümet aleyhinde yalan söylemektir." dedi.

Ahmet Dursun   | 21.04.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer anlaşmanın olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını istediklerini ve ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için yaptırımların kaldırıldığını doğrulaması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelere değinen Ruhani, "Bugün 5+1 ülkeleri, Avrupa ve bölge, İran'ın nükleer programıyla ilgili ikilemin çözümünün nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunun farkındadır. Biz ne bir kelime eksik ne de bir kelime fazla, sadece nükleer anlaşmanın olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilmesi için ülkesinin belirlediği 3 aşamadan söz ederek, ilk aşamada ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini, ikinci aşamada yaptırımların tamamen kaldırıldığının İranlı kurumlar tarafından teyit edileceğini ve üçüncü aşamada da yeniden nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine döneceklerini belirtti.

"Yaptırımların kaldırılmasını istemiyorlar" suçlaması

Ülke içinde "siyasi hedeflerle nükleer anlaşmaya karşı çıkan ve yaptırımların kaldırılmasına engel olmaya çalışan kimseler olduğundan" bahseden Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle konuştu:

"Biz Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), görüşleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir saat önce dahi sonuca ulaşırsak bu halkımızın çıkarınadır. Seçimlere (18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri) katılmak isteyen ve bu konuda (yaptırımların kaldırılması) bize engeller çıkarmaya çalışan kimse bilsin ki; halk ona oy vermeyecektir. Kendilerini süper devrimci olarak tanıtan bazıları ABD ve yaptırımlar hakkında tek kelime dahi etmiyor. Bunların işi yalnızca hakaret, küfür ve hükümet aleyhinde yalan söylemektir."

İran-Çin anlaşmasına yönelik eleştiriler

İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş birliği Anlaşması'na yönelik ülke içindeki bazı kesimlerin "İran'ın egemenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle yönelttiği eleştirilere de değinen Ruhani, "Avrupa ile 100 yıllık anlaşma imzaladığınızda kimse bir şey demez ancak bir doğu ülkesiyle anlaşma imzalasak bu anlaşma nedir diye sorgulamaya başlarlar." ifadelerini kullandı.




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