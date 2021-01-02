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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19'da üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni dalgasının alınan önlemlerle tahmin edilen süreden daha hızlı kontrol altına alındığını söyledi.

Bilal Güler   | 02.01.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Kovid-19'da üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen General Kasım Süleymani için ülke çapında düzenlenen anma törenlerinde halkın sağlık protokollerine riayet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

"Halkımız önlemlere uymayı sürdürmeli"

Kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış meydana gelen Kovid-19'un yeni dalgasına karşı devlet organları ve halkın iş birliği içerisinde mücadele ettiğini vurgulayan Ruhani, "Sahadaki tüm organların faaliyetleriyle üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına alabildik." ifadelerini kullandı.

Ruhani, salgının düşüş eğiliminin devam etmesi için halkın rehavete kapılmadan önlemlere uymayı sürdürmesi gerektiğini belirterek, halkı aksi durumda gelecek aylardaki yeni dalga konusunda uyardı.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü ile ilgili dikkatli olduklarını kaydeden Ruhani, ülkede 4 ilçe dışında çoğu ilçelerin daha az risk seviyesini gösteren turuncu ve sarı kategoride olduğunu söyledi.

"Mazenderan eyaleti salgında pik seviyesinde"

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise, yaptığı açıklamada Mazenderan eyaletinin salgında pik seviyesinde olduğunu ve 4 ilçesinin en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategoride olduğunu açıkladı.

Reisi, ülke genelinde 43 ilçenin orta risk seviyesini gösteren turuncu kategoride olduğunu, 401 ilçenin ise en düşük risk seviyesini gösteren sarı kategoride olduğunu bildirdi.

Ülkede dün açıklanan istatistiklere göre, 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alınmıştı

İran'da kasım ayının sonlarına doğru salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşarak 500'e yaklaşmış, hükümet 21 Kasım itibarıyla pandeminin başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirmişti.

Kısıtlamalar kapsamında fırın, market, kasap, manav, hastane, eczane ve zaruri işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı kaldı. Şehirler arası seyahatlere de kısıtlamalar getirilmişti.

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