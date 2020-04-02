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Dünya, Koronavirüs

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle kalabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıl sonuna kadar sürebileceğini dolayısıyla ülkedeki kısıtlamaların da devam edebileceğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 02.04.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle kalabilir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Alınan tedbirlere ve sosyal mesafe uyarılarına uygun hareket eden İran halkına teşekkür ettiğini söyleyen Ruhani, bu süreci en kısa zamanda atlatmayı umduklarını belirtti.

Virüsün ne zaman tamamen ortadan kalkacağının bilinmediğine dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs önümüzdeki aylara veya belki de yıl sonuna kadar (İran takvimine göre 20 Mart 2021) bizimle kalabilir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sağlık kurallarına ve protokollerine uymaya devam etmeliyiz." dedi.

Ruhani, şöyle devam etti:

"Üretim merkezleri ile faaliyetlerini devam ettirmeleri gereken kurum ve mekanlar da aynı şekilde sağlık protokollerine uymayı sürdürmelidir. Kısıtlamalar da olabilir çünkü önümüzdeki yol kısa değil. Bu durum sadece İran'la ilgili değil dünya genelini ilgilendiren küresel bir mesele."

Yıl sonuna kadar temel ihtiyaç ve sağlık maddelerinin temini konusunda sorun yaşanmayacacağını ifade eden Ruhani, ilerleyen günlerde 4 milyon ton ithal malın da ülkeye gireceği bilgisini verdi.

Sağlık kurallarına eksiksiz şekilde riayet edilerek ülkedeki ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalıştıklarını kaydeden Ruhani, "Yoksullukla mücadele de koronayla mücadele gibidir. Bunların her ikisi de iki ayrı cephede devam etmelidir." diye konuştu.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı dün itibarıyla 45 bini aşarken can kaybı 3 bin 36 oldu. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 15 bin 473'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

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