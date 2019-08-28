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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşme sinyali verdiği için yapılan eleştirilerle ilgili, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir." dedi.

Muhammet Kurşun   | 28.08.2019
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme sinyali verdiği için kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Dünya ile irtibat kurmanın içerideki potansiyelden yararlanma ile tezat oluşturmadığını ve ikisinin birbirini tamamladığını belirten Ruhani, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin "samimi eleştirileri memnuniyetle karşıladığına" dikkati çeken Ruhani, yapılan eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

"Bazıları görünüşte dürüst bir şekilde eleştiriyor ancak eleştirilerinin içeriğinde ihtilaf, ayrıştırma ve zayıflatmadan başka bir şey yok. Mevcut şartlarda sorunları aşmak için el ele vermeliyiz. Halkımızın sorunları ve haklı taleplerinden haberdarız. İnsanlarımız bizden daha fazla çaba ve sorunlarının çözülmesini istiyor."

Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bir hafta içinde Fransa'ya iki defa gittiğini hatırlatarak, hükümetin halkın menfaatlerini temin etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün yaptığı konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi, "Foto diplomasi İran'ı kalkındırmaz Sayın Ruhani" başlığıyla manşetten verdiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Cumhurbaşkanı Ruhani'yi hedef almıştı.

Ardından 83 milletvekili, Ruhani'yi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatlarına aykırı hareket etmekle suçlamıştı

Muhafazakar kesimden yükselen tepkilere rağmen Ruhani, dünkü açıklamasında da müzakere ihtimaline kapıları kapatmamış ancak öncelikle ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

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