İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bölgedeki terör grupları ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin desteğini alıyor. Terörizm, bölgede ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun." dedi.

ANKARA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki terör örgütlerinin ABD başta olmak üzere yabancı güçlerden destek gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesine ilişkin İran Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran'ın bölgedeki terör tehdidine karşı ortak hareket ettiğini kaydeden Ruhani, "Bölgedeki terör grupları ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin desteğini alıyor. Terörizm, bölgede ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun." ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansa işaret eden Ruhani, "Biz bölgede istikrarı artırmak ve Suriye’de terörle mücadele için yeni adımlar atmaya çalışırken terör destekçileri Varşova'da bölgeye yönelik komplo peşinde." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle özel sektör alanında çok iyi olduğunu vurgulayan Ruhani, bankacılık ilişkilerinin derinleştirilmesinin bu iş birliğini geliştirmek için hayati önemde olduğunu belirtti.

Ruhani, Türkiye ile enerji, teknoloji, bankacılık ve taşımacılık alanlarında iş birliğine hazır olduklarını kaydederek, "Ülkelerimiz arasındaki anlaşmaların uygulanmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ahmet Dursun







