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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları nedeniyle halkın sırtına ağır bir yük bindi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlarının halkın geçimini zora soktuğunu söyledi.

Elaheh Salari,Mustafa Melih Ahıshalı   | 02.09.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları nedeniyle halkın sırtına ağır bir yük bindi

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, kabine toplantısında konuşan Hasan Ruhani, "Amerikalıların (ekonomik yaptırımlarla) hedefi, kanun dışı talepleri karşısında İran devleti ve halkını teslim almaktı. Onlar bunun mümkün olmayacağını anladılar. Fakat ekonomik yönden ülke yöneticileri ve halkın sırtına ağır bir yük bindi." dedi.

Ülke yöneticileri ve halkın söz konusu zorluğun üstesinden geldiğini dile getiren Ruhani, bu süreçte ülke ekonomisini iyileştirmek için komşu ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Gelecek günlerde ülkesine uygulanan silah ambargosunun kalkacağını savunan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiği için yaptırım mekanizmasını hayata geçiremeyeceğini söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020'de kaldırılmasını öngören bir hüküm bulunuyordu.

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