Dolar
17.47
Euro
17.49
Altın
1,709.06
ETH/USDT
1,196.50
BTC/USDT
20,661.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi.

Haydar Şahin   | 14.07.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

Tahran

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, “ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.

Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, “Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz.” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Hacılar Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor

Ürdün'ün İran'a yönelik mesajları bir ittifak arayışı mı?

ABD'de beklentileri aşan enflasyon 100 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi

ABD'de beklentileri aşan enflasyon 100 baz puanlık faiz artışı olasılığını gündeme getirdi
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı öldü

CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı öldü
ABD'deki Tulsa Katliamı kurbanlarının yakınları kimlik tespiti için DNA örneği verebilecek

ABD'deki Tulsa Katliamı kurbanlarının yakınları kimlik tespiti için DNA örneği verebilecek