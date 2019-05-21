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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran Beyaz Saray'daki yöneticiler karşısında daima galip çıkmıştır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmada yalnız kaldığını ve İran'ın Beyaz Saray'daki yöneticiler karşısında daima galip çıktığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 21.05.2019
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran Beyaz Saray'daki yöneticiler karşısında daima galip çıkmıştır

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku ilçesinde yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Beyaz Saray'daki ABD yöneticilerinin İran meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) götürmek ve ülkesine karşı uluslararası yaptırımları devreye sokmak istediğini belirten Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmemesi nedeniyle "bu planın suya düştüğünü" ifade etti.

Diğer tarafların da nükleer anlaşmadan çekilmesi için yapılan tahriklerin ABD'nin bir başka planı olduğunu dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"ABD nükleer anlaşmada hiç kimseyi yanına alamadı ve bu komplo boşa çıktı. ABD yolun sonunda nükleer anlaşmadan çıkmaya ve sözünü bozmaya mecbur kaldı. Bu, İran'ın tarihi iftihar kaynağıdır ve İran, Beyaz Saray’daki yöneticiler karşısında daima galip çıkmıştır."

ABD'nin ilaç ve gıda maddelerine yaptırım uyguladığını ve hastaların tedavi edilmesini engellediğini kaydeden Ruhani, "İsrail, ABD'deki aşırılık yanlıları, bölgedeki gerici ülkeler ve İran karşıtı gruplar kendi amaçlarına ulaşmak için Beyaz Saray'daki yöneticileri kandırıyor. ABD, 1 doların 50 bin tümene ulaşacağını zannediyordu ancak bu komplo da başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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