İran, Çin'in Basra Körfezi'nde kalıcı güvenlik planını desteklemeye hazır

Fazli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Basra Körfezi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenlik ile kalkınma konusunda işbirliğine dair ortaya koyduğu 4 maddelik planı desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Fazli, konunun İran ve Çin dışişleri bakanlarının görüşmesinde de vurgulandığını aktardı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Şi'nin 4 maddelik planı; barış içinde bir arada yaşama ilkesine bağlılık, ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı, uluslararası hukuka riayet ve güvenlik ile ekonomik kalkınma alanlarında uyumun güçlendirilmesini içeriyor.

