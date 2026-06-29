İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetlerin toplantı tarihine ilişkin, “Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır.” dedi.

İran: Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetlerin toplantı tarihine ilişkin, “Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır.” dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Garibabadi, ABD ile İran teknik heyetlerinin toplantı tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile Katar arasında, mutabakat zaptına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Garibabadi, “Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, teknik görüşmelerin yeri ve tarihi konusunda istişarelerin arabulucu ülkeler aracılığı ile devam ettiğini ve gerekli şartların oluşmasının ardından tarih ve yer konusunda bir sonuca varılacağını söyledi. ​​​​​​​

ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurmuştu.