İran: Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır

Tolga Akbaba
29 Haziran 2026•Güncelleme: 29 Haziran 2026
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Garibabadi, ABD ile İran teknik heyetlerinin toplantı tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran ile Katar arasında, mutabakat zaptına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Garibabadi, “Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır.” ifadelerini kullandı.
Garibabadi, teknik görüşmelerin yeri ve tarihi konusunda istişarelerin arabulucu ülkeler aracılığı ile devam ettiğini ve gerekli şartların oluşmasının ardından tarih ve yer konusunda bir sonuca varılacağını söyledi.
ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurmuştu.