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Dünya, Koronavirüs

İran 'biyolojik saldırı' iddiaları üzerine koronavirüsle ilgili karargâh kuruyor

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "biyolojik saldırı" olabileceği iddiaları üzerine Sağlık ve İlaç Karargâhı kuruyor.

Muhammet Kurşun   | 12.03.2020
İran 'biyolojik saldırı' iddiaları üzerine koronavirüsle ilgili karargâh kuruyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulması yönünde talimat verdi. 

Hamaney, talimatında koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialara işaret ederek, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargâh biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, silahlı kuvvetlerin koronavirüsle ilgili tüm çalışmalarının bu karargâh tarafından yönetileceğini belirtti.

Çin ve ABD arasında "virüsün kaynağı" tartışmaları

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülke olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD ordusunu, yeni tip koronavirüsü Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." demişti.

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