Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vakaların yüksek olduğu ve gerekli görülen yerlerde maske kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 20.06.2020
İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgında birinci dalgayı yaşadıklarını ve bazı eyaletlerde vakaların hala yüksek olduğunu dile getiren Ruhani, "Bir iki hafta içinde gerekli görülen yerlerde maske kullanımı zorunlu hale gelecek. Vakaların yüksek olduğu yerlerde zorunlu hale getirmeliyiz. Maskeler yoğunluğun olduğu açık alanlarda kullanılmalıdır. Maskeyi zorunlu kılmadan önce kolay temin edilebilir ve ucuz bir hale getirmeliyiz. Maskeler kumaş, yıkanabilir ve temiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelenin kısa değil uzun vadeli olacağını ve kendilerini uzun süreli bir mücadeleye hazırlamaları gerektiğini belirten Ruhani, basın, sanatçılar ve halktan bu konuda destek istedi.

Salgının birçok sektörü etkilediğini, taşımacılık, turizm, ihracat ve ithalatın bundan zarar gördüğünü aktaran Ruhani, "İşletmelerin açık olmasına 'evet' fakat zorunlu olmayan gidiş-gelişlere ve toplantılara 'hayır'. Bazı eyaletlerin belli bölümlerinde kısıtlamalar olabilir." diye konuştu.

Okullar ve üniversitelerin açılış tarihinin 5 Eylül olarak belirlendiğini ancak bu tarihin değişebileceğini kaydeden Ruhani, eğitimin online de yapılacağını ve perşembe günü tatilinin iptal edilebileceğini sözlerine ekledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır
İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti
Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı

Benzer haberler

İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor

İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti

İran'da dolar ilk kez 19 bin tümeni aşarak tarihi rekorunu kırdı

Almanya, Fransa ve İngiltere’den İran ile ilgili ortak açıklama

Almanya, Fransa ve İngiltere’den İran ile ilgili ortak açıklama
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti
Zarif'ten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya 'suça ortak olmama' çağrısı

Zarif'ten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya 'suça ortak olmama' çağrısı