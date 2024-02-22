Dolar
30.98
Euro
33.51
Altın
2,022.24
ETH/USDT
2,978.10
BTC/USDT
51,520.00
BIST 100
9,347.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran basını, KAAN'ı "Türkiye'nin en önemli projelerinden biri” olarak tanıttı

İran medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, Türk hava savunma sanayinin “en önemli projelerinden biri” şeklinde duyurdu.

Haydar Şahin  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İran basını, KAAN'ı "Türkiye'nin en önemli projelerinden biri” olarak tanıttı

Tahran

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuyla ilgili haberini,“KAAN isimli Türk milli savaş uçağı bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla verdi.

Haberde, KAAN’ın Türk hava savunma sanayinin “en önemli projelerinden biri” olduğu vurgulandı.

İran’ın önde gelen yayın kuruluşlarından İttilaat gazetesi de KAAN’ın uçuş görüntülerini yayınladığı haberini, "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN Ankara semalarında uçtu" başlığıyla sundu.

Ülkede, reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Camaran Haber Ajansı ise KAAN’ın haberini, "Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi" başlığıyla paylaştı.

İran’ın irili ufaklı basın ve medya kuruluşlarında da yayınlanan haberlerde, KAAN’ın Türkiye için önemli bir proje olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı
'En gelişmiş teleskoplardan birini Doğu Anadolu Gözlemevi'nde inşa ediyoruz'
Meksika'nın arama kurtarma köpeği "Proteo"nun adı Kayseri'de yaşatılacak
Fidan, tüm BM sisteminin reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi
Bakan Göktaş: Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz

Benzer haberler

İran basını, KAAN'ı "Türkiye'nin en önemli projelerinden biri” olarak tanıttı

İran basını, KAAN'ı "Türkiye'nin en önemli projelerinden biri” olarak tanıttı

İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü

Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon
KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında büyük yankı uyandırdı

KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında büyük yankı uyandırdı
Selçuk Bayraktar'dan milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı: Türk Havacılığının Altın Çağı

Selçuk Bayraktar'dan milli muharip uçak KAAN için tebrik mesajı: Türk Havacılığının Altın Çağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet