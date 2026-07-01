Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi.

İran basını: Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın belirlediği güzergahın dışına çıkan gemi karaya oturdu Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında rota izleyen bir ticari gemi karaya oturdu.

Hangi ülkeye ait olduğu belirtilmeyen geminin, izlediği rotadaki sığlık nedeniyle karaya oturduğu ve hareket edemediği kaydedildi.

İran, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın 5. maddesi uyarınca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak tüm geçişlerin kendi belirlediği güzergahlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor ve ABD'nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha karşı çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerinin sınırlı derinliğe sahip olması, büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarından geçiş yapabilmesine neden oluyor.

