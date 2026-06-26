İran basını: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirildi.

İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.

Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki "Arap devletlerinin istikrarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yüzyıllık yönetimine borçlu" olduğunu savundu.

ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), yayımladıkları Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildiriye tepki gösteren Velayeti bildiriye ilişkin, "Bölgenin 'çevre sakinleri ve siyasi küçükleri' ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

İran, Hürmüz Boğazı’ndan koordinasyonsuz geçiş konusunda uyardı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin, İran’ın koordinasyonu ve mutabakat zaptının 5. maddesi hükümlerine dayanması gerektiğini söyleyen Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş, paralel güzergahlarla İran’ın değerlendirmeleri dışında alınacak kararlarla garanti altına alınamaz." ifadelerini kullandı.

İran: İsrail askeri uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini tehdit olarak algılıyoruz

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, konuya dair bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin İran’a doğru gerçekleştiği vurgulanarak, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu belirtildi.

ABD’nin İsrail’i "kontrol altına" alamaması halinde, İran’ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, İsrail askeri uçaklarının hangi ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve söz konusu faaliyetlerin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi.

Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sırasında İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.