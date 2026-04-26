İran basını: Erakçi’nin Pakistan’a dönüşünün nükleer müzakerelerle ilgisi bulunmuyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Pakistan’a dönüşünün nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve ziyaretin, önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Erakçi’nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığını belirtti.

Buna göre Pakistan’daki görüşmelerde, İran’ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları, Hürmüz Boğazı’nda yeni yasal rejimin uygulanması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.​​​​​​​

İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndüğünü bildirmişti.

Erakçi, Fransız mevkidaşı ile bölgesel gelişmeler ve ateşkesi görüştü

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede Fransız mevkidaşına, İran’a "dayatılan" savaşın sona erdirilmesine ilişkin ortaya konan diplomatik girişimler ile ateşkes konusu hakkında bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa ülkelerinin savaşın sonlandırılması için yapıcı bir rol oynamasının önemini vurguladı.

Barrot ise ülkesinin savaşın sonlandırılması ve ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Erakçi, İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü

Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geri döndüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü.

İkilinin görüşmesinin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.​​​​​​​