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Dünya

İran balistik füzeler ve İHA'larla saldırı tatbikatı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı tatbikat başlattı.

Ahmet Dursun   | 15.01.2021
İran balistik füzeler ve İHA'larla saldırı tatbikatı başlattı

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, "Büyük Peygamber 15" adı verilen tatbikata Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ile üst düzey komutanlar da katıldı. 

Ülkenin merkezindeki Kevir Çölü'nde yapılan tatbikatın ilk aşamasında, onlarca yeni nesil karadan karaya balistik füzeler, bombardıman uçakları ve İHA'lar kullanılarak, belirlenen temsili hedeflere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, onlarca füzenin aynı anda hedeflerine doğru fırlatıldığı görüldü.

Tatbikatta, çıkarılabilir savaş başlıklarına, atmosferin dışına yönlendirilebilme ve düşman füze kalkanlarını etkisiz hale getirme kapasitelerine sahip olduğu iddia edilen orta menzilli Zülfikar, Dezful ve Zilzal balistik füzelerinin de test edildiği belirtildi.

İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce İHA ile saldırı tatbikatı düzenlenmişti. İran ordusu, 13 Ocak'ta da Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti. Tatbikat kapsamında çeşitli menzile sahip füze ve torpidolar denenmişti.

Sürdürdüğü balistik füze programı konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle sorun yaşayan Tahran yönetimi, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir müzakerede bulunmayacağını duyurmuştu.




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