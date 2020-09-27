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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

İran: Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

Muhammet Kurşun   | 27.09.2020
İran: Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz

Tahran

Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeyle" takip ettiklerini belirtti.

İran olarak Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ettiklerini kaydeden Hatibzade, "İran, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve iki ülke arasında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. İran, ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



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