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Dünya

İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 06.07.2021
İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı

Tahran

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rebii, 23 Haziran'da Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Sabotajın olduğunu doğrulamıştık, bunu yeniden teyit ediyoruz. Bu eylem insani bir zarara yol açmadı ve teçhizatlara verdiği zarar da dikkate değer değildir. Binanın çatısında delik oluştuğu için tamir etmek amacıyla kaldırdılar."

Binayla ilgili paylaşılan görüntülerin çatının kaldırılmasından sonra çekildiğini savunan Rebii, "Siyonist rejim bu saldırıları İran ile müzakerelerin yapılmasına gerek olmadığı mesajını vermek için düzenliyor. Şu ana kadar yapılan sabotajlar kapasitemizi artırdı. Fordo Nükleer Tesisi'ne de daha önce sabotaj saldırısı olmuştu ve biz burada daha da ilerledik." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu 23 Haziran'da İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait binalardan birinin başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi olduğunu duyurmuştu. Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtilmişti.




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