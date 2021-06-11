Euro
10.13
Dolar
8.37
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, ABD'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlılara yönelik yaptırımları kaldırma konusunda "seçici davranmasının" Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelerle uyumlu olmadığını söyledi.

Ahmet Dursun   | 11.06.2021
İran, ABD'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi

Ankara

Hatibzade sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin bazı İranlılara yaptırımları kaldırıp bazılarını ise yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi.

Sözcü Hatipzade, bu durumun, ne İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'da sürdürülen görüşmelere uygun olduğunu ne de iyi niyet göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben Hatibzade, "Biden, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın adımlarını takip etmek yerine yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak onun 'azami başarısızlığını' terk etmelidir." çağrısında bulundu.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına dair Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmelerin yarın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yeniden başlayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, dün üç eski İran hükümet yetkilisini ve iki İranlı şirketi yaptırım listesinden çıkardığını duyurmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 791 bin 881 oldu
Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İran, ABD'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi

İran, ABD'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesinde tutma kararına tepki gösterdi