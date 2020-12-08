Euro
9.49
Dolar
7.82
BIST 100
1,340.61
Altın
1,863.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: ABD'den nükleer anlaşmaya ön şartsız dönmesini ve yıkıcı süreci tersine çevirmesini bekliyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın ön şartsız şekilde nükleer anlaşmaya geri dönmesini ve İran'a yönelik tüm yıkıcı süreci tersine çevirmesini beklediklerini söyledi.

Ahmet Dursun   | 08.12.2020
İran: ABD'den nükleer anlaşmaya ön şartsız dönmesini ve yıkıcı süreci tersine çevirmesini bekliyoruz

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Batı ülkelerinin, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve füze programını da dahil ederek nükleer anlaşmayı genişletme taleplerinin sorulması üzerine Rebii, "Biz ABD'den (ABD Başkanı Donald) Trump'ın anlaşmadan çekilirken yaptığı kadar hızlı bir şekilde ve herhangi bir ön koşul olmaksızın tüm yıkıcı eğilimleri tersine çevirmesini bekliyoruz." dedi.

ABD'de göreve gelecek yönetimin, İran'ın güvenini kazanmak için ne yapması gerektiğini ve hangi eylemlerin diplomasiye zarar vereceğinin farkında olduğunu ifade eden Rebii, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmeden önce herhangi bir konu hakkında müzakere etmeyeceklerini vurguladı.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Basra Körfezi'ndeki ülkelerin yanı sıra Japonya'nın da İran ile nükleer müzakerelere katılma talebine ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Genel olarak Japonya'nın uluslararası ilişkilerdeki dost ve önemli bir ortak olarak daha büyük rolünü memnuniyetle karşılıyoruz ancak nükleer anlaşmayla ilgili müzakereler bizim açımızdan sona erdi. Bu konuda yeni müzakereler yapılmayacak."

Muhalefet etmesine rağmen hükümeti, uranyum zenginleştirme seviyesini artırmayı öngören ve nükleer tesislerdeki sıkı denetimleri sağlayan Ek Protokol'den çıkmaya zorlayan ve nihai onayı olan yasa hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rebii, Meclis'in yasayı hazırlama sürecinde hükümetle istişare etmediğini söyledi.

Hükümetin yasayı doğru bulmadığına işaret eden Rebii, "Bazı yasalar tüm ekonomik, politik ve sosyal konuları etkiler." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı
Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı
İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran: ABD'den nükleer anlaşmaya ön şartsız dönmesini ve yıkıcı süreci tersine çevirmesini bekliyoruz

İran'da muhalif gazetecinin idam cezası onandı

İran'ın Suriye'de mezhep odaklı stratejik hedefleri

İran'ın Suriye'de mezhep odaklı stratejik hedefleri
İran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile 'teşekkürler Mossad' yazısı asıldı

İran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile 'teşekkürler Mossad' yazısı asıldı
Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi

Açlık sınırındaki milyonlarca Amerikalı gıda bankalarına yöneldi