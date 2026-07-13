İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakat zaptının uygulanması sürecine ilişkin, "Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız." dedi.

İran: ABD yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakat zaptının uygulanması sürecine ilişkin, "Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın hiçbir zaman taahhütlerini ihlal etme konusunda öncü olmadığını savunan Bekayi, "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir. Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Hürmüz Boğazı meselesinde İran'ın tutumunun oldukça net olduğunu belirten Bekayi, şöyle konuştu:

"Bu konudaki sorumluluklarımız nettir. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini tehdit eden bir alana dönüşmesine müsaade etmeyeceğimizi vurguladık. Burada güvenli seyri sefer için samimi şekilde çaba harcadık.

Ancak ABD bazı bölge ülkelerinin desteği ile paralel rota oluşturmaya çalıştı ve bu durumun sonucunda bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğini tehlikeye attılar. Çünkü bu gemilerin bir çoğunun takip sistemlerini kapatmaya zorladılar. Bu girişim hem çarpışma riskini hem de çevresel sorunların ortaya çıkma ihtimalini artırmakta."

Bekayi, bölgede gerilimin azaltılması için arabulucu ülkelerin çabalarının sürdüğünü, Katar, Pakistan ve Umman ile irtibat halinde olduklarını dile getirdi.

Ulusal güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını belirten Bekayi, "Son günlerde yaşananların sorumluluğu ABD'dedir." dedi.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasının, Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği tehlikeye atmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

ABD'nin, İran'ın müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddialarına da değinen Bekayi, bu iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve ülkesinin kendi çıkarlarına odaklandığını söyledi.

Bekayi son olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'a yönelik saldırılarda zarar gören nükleer santrallere erişimini kabul etmeyeceklerini kaydetti.