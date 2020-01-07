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Dünya

İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti

İran Meclisi, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan etti.

Muhammet Kurşun   | 07.01.2020
İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti

Tahran

İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

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