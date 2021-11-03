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Dünya

İran: ABD nükleer anlaşmadan ayrılmayacağına dair garanti vermezse müzakereler başarısız olur

İran, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği görüşmelerin, Washington'un anlaşmayı bir daha terk etmeyeceğine dair garanti vermemesi halinde başarısız olacağını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 03.11.2021
İran: ABD nükleer anlaşmadan ayrılmayacağına dair garanti vermezse müzakereler başarısız olur

Ankara

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında, "Yetkisiz ABD Başkanı (Joe Biden), garanti vermeye hazır değil. Mevcut durum değişmezse müzakerelerin sonucu bellidir." ifadelerini kullandı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyururken, İran anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya’nın başkenti Viyana’da müzakerelere başlamış, haziran sonunda görüşmelere ara verilmişti. Bu sırada İran'da önceki hükümetin aksine Batı'ya mesafeli ve nükleer anlaşmanın ülkeye fayda sağlamadığını savunan muhafazakarların oluşturduğu hükümet göreve başlamıştı.

Taraflar Tahran'a masaya dönme çağrısı yaparken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Viyana'daki müzakerelerin kasım sonunda başlayabileceğini açıklamış, Avrupa Birliği (AB) ile İran arasında ön görüşme niteliğindeki temaslar da 14 Ekim'de yeniden başlamıştı.


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