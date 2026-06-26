İran, ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi’nin yayımladığı bildiriyi "sorumsuzca ve kışkırtıcı" olarak niteledi İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), dün yayımladıkları ortak bildiriyi "sorumsuzca ve kışkırtıcı" şeklinde niteleyerek, bölgedeki müdahaleci yaklaşımlara karşı uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile KİK'in dünkü toplantının ardından yayımladığı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin KİK üyesi ülkelerin güvenliğini kalıcı olarak sağlama taaddüdünün sadece söylemden ibaret olduğu ve ABD’nin bölge ülkelerindeki askeri varlığının güvensizliğin kaynağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, KİK üyesi ülkelerin, ABD’nin, İran'ın barışçıl nükleer programını tehdit olarak gösterme çabalarına uyum sağlamak yerine Batı Asya’da nükleer silahlardan arındırma girişimi konusunda işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

KİK ülkelerinin, Filistin ve Lübnan’daki silahlı unsurları "İran'ın vekil güçleri” olarak tanımlamasının, ABD ve İsrail ile aynı söylemi benimsemek olduğu ve İran’ın bu konudan üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki tek vekil gücün İsrail olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin, ABD ve İsrail saldırıları ile söz konusu bu iki ülkeyle ortak hareket eden bölge ülkelerinin girişimlerinden kaynaklandığı ve Hürmüz Boğazı’nın, iki kıyı devleti olan İran ve Umman'ın kara suları içinde bulunduğu kaydedildi.

ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.

Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini vurgulamıştı.

Bakanlar, Lübnan’da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.​​​​​​​