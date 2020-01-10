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Dünya

Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesi için mekanizma talebi

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.

Haydar Karaalp   | 10.01.2020
Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesi için mekanizma talebi

Ankara

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.

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