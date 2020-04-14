Euro
7.49
Dolar
6.82
BIST 100
98,549.80
Altın
1,730.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki Türkmenler yeni hükümette haklarının garanti altına alınmasını istiyor

Irak Meclisi'ndeki Türkmen vekiller, Mustafa el-Kazimi'den kuracağı yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasını istedi.

Said İbicioğlu   | 14.04.2020
Irak'taki Türkmenler yeni hükümette haklarının garanti altına alınmasını istiyor

Bağdat

Irak Meclisindeki Türkmen grubu oluşturan vekiller, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından geçen hafta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası Türkmen gurubundan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkmenlerin de içinde yer aldığı Irak toplumunun tüm bileşenlerinin temsil edildiği bir ulusal hükümet kurma mekanizmasının ele alındığı belirtildi.

"Bu ülkedeki Türkmen varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor"

Kazimi'den yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasının istendiği, müstakbel başbakanın da "Bu ülkedeki Türkmen varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor. Hükümette temsil edilme ve ülkenin geleceğini şekillendirmede öncü rol üstlenme hakkına sahiptirler." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 9 Nisan'da yeni hükümeti kurma görevini Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çabalarına övgü
Iraklı Türkmen Bakan: Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin koronavirüsle mücadelede Irak halkına destek oldu
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123'e yükseldi
Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye şimdiye kadar 34 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulundu

Benzer haberler

Iraklı Türkmen Bakan: Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin koronavirüsle mücadelede Irak halkına destek oldu

Iraklı Türkmen Bakan: Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin koronavirüsle mücadelede Irak halkına destek oldu

Irak'taki Türkmenler yeni hükümette haklarının garanti altına alınmasını istiyor

Kerkük’te DEAŞ operasyonu : 24 ölü

IKBY Başkan Yardımcısı Cafer'den 'terör örgütü DEAŞ güçlendi' uyarısı

IKBY Başkan Yardımcısı Cafer'den 'terör örgütü DEAŞ güçlendi' uyarısı
Irak’ta hükümet düğümü Kazımi’yle çözülür mü?

Irak’ta hükümet düğümü Kazımi’yle çözülür mü?
Irak’ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Irak’ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı