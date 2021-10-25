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Dünya

Irak'taki siyasi gruplardan Cumhurbaşkanı Salih'e 'seçim sonuçlarına yönelik krize müdahale' çağrısı

Irak'taki siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten, şaibeli olduğu iddia edilen seçim sonuçlarına yönelik protestolar daha tehlikeli hale gelmeden duruma müdahale etmesini istedi.

Hamdi Yıldız   | 25.10.2021
Irak'taki siyasi gruplardan Cumhurbaşkanı Salih'e 'seçim sonuçlarına yönelik krize müdahale' çağrısı

Bağdat

Eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz eden ulusal siyasi gruplar adına koalisyonun Bağdat'taki merkezinde bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda, şaibeli olduğu iddia edilen seçim sonuçlarına yönelik protestoların ele alındığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'e, anayasanın koruyucusu olarak, olaylar daha tehlikeli bir boyuta taşınmadan duruma müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Siyasi grupların, ilan edilen seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun yapılan itirazlarla ilgili tutumunu kabul edilemez bulduğu vurgulanan açıklamada, itirazların ciddiye alınması, tüm seçim istasyonlarında kapsamlı elle tasnifin yapılması ve oy sayımındaki yanlışların düzeltilmesi istendi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ile Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Sadr dışındaki Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor ve seçim sonuçlarını protesto için eylemler düzenliyor.

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