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Dünya

Irak'taki Hizbullah Tugayları'ndan ABD elçiliği önünden 'şartlı' çekildikleri iddiası

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Hizbullah Tugayları, Başbakan Abdulmehdi'nin ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarının Meclis'te kabul edilmesi için ciddi şekilde çalışacakları sözü verdiğini belirtti.

İdiris Okuduci   | 02.01.2020
Irak'taki Hizbullah Tugayları'ndan ABD elçiliği önünden 'şartlı' çekildikleri iddiası Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

İstanbul

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Hizbullah Tugayları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin kendilerine verdiği "yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması" sözü üzerine çekildiklerini ileri sürdü.

Hizbullah Tugayları'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Başbakan Abdulmehdi'nin ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarının Meclis'te kabul edilmesi için ciddi şekilde çalışacakları sözü verdiği ifade edildi.

Abdulmehdi'nin bu sözü üzerine Hizbullah Tugayları milislerinin elçilik önünden tamamen çekildiği ve eylem çadırlarının da başka bölgelere taşındığı aktarılan açıklamada, "Gelecek hafta Meclis gündemine taşınacak yasa tasarısıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilecektir." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, 31 Aralık'ta Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasının dış duvarını ateşe vermişti.

Dün de elçilik önündeki eylemlerine devam eden Haşdi Şabi taraftarları örgütten yapılan "çekilin" çağrısı üzerine bölgeyi boşaltmıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan İran'a yakın Haşdi Şabi taraftarlarının tamamının bölgeden çekildiğini duyurmuştu.


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