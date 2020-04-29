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Dünya

Irak'ta yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırı 5 vilayeti elektriksiz bıraktı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırının Bağdat, Enbar, Salahaddin, Musul ve Kerkük'te elektrik kesintisine neden olduğu bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 29.04.2020
Irak'ta yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırı 5 vilayeti elektriksiz bıraktı

Kerkük

Irak'ın başkenti Bağdat'taki yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırının Bağdat, Enbar, Salahaddin, Musul ve Kerkük'te elektrik kesintisine neden olduğu açıklandı.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan yüksek gerilim hatlarına yapılan sabotaj nedeniyle Kerkük'te 10 saat elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

İki yüksek gerilim hattının tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Mehdi, onarım için Elektrik Bakanlığının devreye girdiğini ifade etti.

Mehdi ayrıca söz konusu hatların onarımı tamamlanana kadar Kerkük ve diğer vilayetlerdeki elektrik kesintilerinin süreceğini bildirdi.

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